Женщина пострадала при взрыве на автоматизированной АЗС в Новосибирске

Новосибирские прокуроры начали проверку ЧП, произошедшего днем в четверг в новосибирском Академгородке: на самообслуживаемой заправочной станции произошел взрыв, ожоги получила женщина.

Как сообщили в прокуратуре региона, инцидент произошел на автоматизированной АЗС по адресу улица Ионосферная 3/23а. Ожоги получила женщина 1989 года рождения.

В региональном главке СКР уточнили, что пострадавшая доставлена в медучреждение для оказания помощи. Информации о ее состоянии пока нет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.