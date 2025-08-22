Ряд населенных пунктов восточного Крыма остался без воды из-за аварии

Несколько населенных пунктов восточного Крыма остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в районе города Феодосия. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сотрудники аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий ЧП. К работам привлекли 30 специалистов и семь единиц техники.

«В целях обеспечения населения питьевой водой организован подвоз воды в 10 населенных пунктов, включая Солнечную Долину, Орджоникидзе, Коктебель, Новый Свет и город Судак. На эти задачи дополнительно привлечены 25 единиц водовозной техники, помимо той, что закреплена за муниципальными образованиями», — подчеркнул руководитель региона.

Он добавил, что специалисты планируют начать поэтапно восстанавливать водоснабжение ночью или утром 23 августа. Ожидается, что к концу дня 23 августа питьевую воду начнут подавать по трубопроводу в полном объеме.

Как отметил Аксенов, правительство Крыма взяло на контроль ситуацию с устранением последствий аварии. На место проведения работ направился председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.