Альпинист: Россиянка на пике Победы застряла на "фатальной высоте"

Россиянка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в горах Киргизии, находится на "фатальной высоте", где с каждой минутой человек умирает, рассказал ТАСС спасатель международного класса, Герой России Владимир Легошин.

© соцсети

"Это называется зона летальной адаптации… Мне кажется, шансы на спасение минимальны", - отметил он.

По его словам, если под водой человек может прожить несколько минут, то на высоте семи тысяч метров - пять суток.

Легошин напомнил, что на пике Победы до сих пор лежат тела 16 альпинистов, погибших при восхождении в разные годы, и снять их оттуда невозможно.

47-летняя Наталья Наговицына сломала ногу во время спуска с пика Победы 12 августа. Ей оказали помощь напарники, на место движется отряд спасателей. Она находится на высоте более семи тысяч метров в условиях сильного мороза и ветра.

СМИ писали, что женщина перестала подавать признаки жизни.

В Федерации альпинизма России говорили, что у спортсменки могло не быть подготовки к маршрутам такой сложности.