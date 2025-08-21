Раскрыты подробности аварии, из-за которой избили мужа Блиновской

Стали известны подробности аварии в Москве, из-за которой избили мужа Елены Блиновской Алексея. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, Блиновский на мотоцикле Ducati Diavel пытался обогнать кроссовер в тот момент, когда тот включил поворотник. Алексей не заметил этого и попытался объехать машину справа, у бордюра. В итоге он снес машине зеркало.

После этого из автомобиля вышел водитель, Сергей, они с Блиновским поругались, и Сергей избил его.

Известно, что мотоцикл Блиновский купил в прошлом году и за два месяца, с середины июня, успел получить восемь штрафов на сумму 10,5 тысяч рублей. Большая часть — за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.