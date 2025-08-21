Известная телевизажистка убита 27-летним сыном в своем доме

Погибла Трэвис Рене Болдуин, парикмахер и визажистка, работавшая на ТВ. В последнее время она трудилась на канале Newsmax. Ее коллеги публикуют посты с соболезнованиями.

Инцидент произошел около 8:30 утра в доме 57-летней женщины в Арлингтоне, Виргиния. Как пишет New York Post, предварительно, визажистку застрелил ее 27-летний сын Логан.

Болдун была экстренно доставлена в местную больницу, где медики констатировали ее смерть.

Логан, остававшийся на месте преступления, был задержан после звонка соседей в полицию. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе без права выйти под залог. Ему вменяются убийство первой степени и умышленное причинение вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах с использованием огнестрельного оружия.

О мотивах преступления ничего не сообщается.

Издание обратилось к каналу, на котором работала погибшая, за комментариями, но там от них уклонились.