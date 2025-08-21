Директору ФСИН России вынесли представление после выявленных Генпрокуратурой нарушений

Генпрокуратура России внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву об устранении нарушений, выявленных в учреждениях Орловской области, где содержатся подозреваемые и обвиняемые. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки свыше 60 работников уголовно-исполнительной системы региона привлекли к дисциплинарной ответственности. ФСИН приняты меры по усилению контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Восстановлены трудовые права осужденных, им назначено медицинское обследование, устранены нарушения с санитарией, пожарной и промышленной безопасностью.

В Орловской области расположены три исправительных колонии, одна из них строгого режима, две колонии-поселения и один СИЗО в административном центре региона.

В конце июля липецкая стримерша Екатерина Толстых, известная как McTolstiyKotik, которая почти год находится в СИЗО Орла, пожаловалась на условия: она рассказала о наличии плесени в камерах, отсутствии книг и проблемах с получением передач от семьи, пишет издание «Липецкие новости». УФСИН по Орловской области опровергло ее слова.

Толстых оказалась под стражей после треш-контента с «Орловскими ограми», вместе с которыми она на стриме избила другую стримершу Веру Егоренкову (Голубку).

Там же в городском СИЗО смотрящие от вора в законе выстроили воровские порядки и собирали деньги в общак. С 2024 года Орловский облсуд рассматривает их дело о создании экстремистского сообщества А.У.Е. (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), пишет издание «Орловские новости».

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области за коррупцию. Он лишен звания «подполковник внутренней службы» и должен выплатить 4,8 миллиона рублей.