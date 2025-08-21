ФСБ задержала агента СБУ с секретными данными на границе с Азербайджаном
В Дагестане на границе с Азербайджаном задержали иностранца, завербованного СБУ, который пытался вывезти секретные документы российского военно-промышленного комплекса на Украину, сообщили в ФСБ. При пересечении границы в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» был задержан Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 года рождения.
По данным спецслужбы, мужчина действовал по указанию своего брата, проживающего на Украине, Сабухи Рамиза оглы 1981 года рождения, который является агентом СБУ. Он забрал из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, чтобы переправить их за границу.
В ФСБ сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы за оказание помощи противнику в действиях, направленных против безопасности России.
Спецслужба проводит оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех причастных к преступлению лиц и поиск заказчиков. Операция продолжается, подробности уточняются, передает РБК.
Ранее силовики сорвали попытку теракта на Крымском мосту. Сотрудники спецслужб обнаружили в автомобиле Chevrolet Volt самодельное взрывное устройство мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте.