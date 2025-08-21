Мужа блогерши Блиновской избили в Москве

Мужа популярной российский блогерши Елены Блиновской Алексея избили в Москве за неаккуратное вождение. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Блиновский ехал на мотоцикле по улице Шаболовка, задел автомобиль и сломал одно из его боковых зеркал. После этого водитель поврежденной машины вышел из транспортного средства и разбил мужу блогерши голову и нос. По данным Mash, на место происшествия приехала скорая и полиция.

По данным Shot, Блиновского признали виновным в ДТП. Против него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

Mash добавил, что Блиновский вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в середине мая.

3 марта блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей и других преступлениях.

Муж Блиновской уехал на СВО в марте 2024 года, чтобы помочь супруге погасить долг перед налоговой. В октябре 2024 года сообщалось, что он участвовал в боях под Красногоровкой в Донецкой народной республике как снайпер. В ноябре же стало известно, что он перевелся в тыл, чтобы тренировать новобранцев.