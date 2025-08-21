МЧС: Тела погибших в Приэльбрусье альпинистов эвакуировали
Тела двух погибших в Приэльбрусье пермских альпинистов эвакуировали на высоту 3200 метров для дальнейшей транспортировки с помощью авиации. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По информации ведомства, поисковые работы проводились группой из 30 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудников погрануправления ФСБ России по КБР и общественников.
Группа выдвинулась на поиски тел пешком утром того же дня из альплагеря «Уллу-тау».
— По состоянию на 16.00 мск поисковые работы в ущелье Адыл-су приостановлены. Тела альпинистов эвакуировали на высоту 3200 метров. Завтра планируется применение авиации для транспортировки тел погибших, — говорится в публикации.
О гибели альпинистов стало известно днем ранее. Инцидент произошел в ущелье Адыл-Су, расположенном в Кабардино-Балкарской Республике. Мужчина и женщина пытались подняться на пик Виа-тау (высота 3742 метра), но в какой-то момент сорвались.