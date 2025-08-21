Вооруженный украинский военный стрелял и запрещал людям спасаться в российском регионе

Следователи возбудили уголовное дело в отношении солдата 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Сергея Войтовича. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Украинского военного подозревают в преступлении по статье о теракте. По данным следствия, в июне он и другие военнослужащие незаконно вторглись на российскую территорию. Будучи в селе Гордеевка Курской области, Войтович стрелял из автомата по объектам гражданской инфраструктуры и мешал мирным жителям эвакуироваться.

Его задержали российские военные и передали следствию.

Ранее сообщалось, что за вторжение в Курскую область осудили 235 человек, еще 5 — под следствием.