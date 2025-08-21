На Украине депутату Карамаликову грозит пожизненное за помощь летчику из РФ

Суд на Украине рассматривает дело депутата городского совета Херсона от партии "Нам здесь жить!" Ильи Карамаликова, который обвиняется в госизмене за то, что помог раненому российскому летчику.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из списка политзаключенных, подготовленного международным "Клубом народного единства".

По версии украинского следствия, в марте 2022 года Карамаликов, возглавлявший народную дружину в Херсоне, помог раненому российскому летчику, оказавшемуся в засаде, выбраться и вернуться домой.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. С момента задержания в 2022 году депутат содержится в СИЗО.

Судебный процесс над Карамаликовым проходит в Кривом Роге Днепропетровской области.