Силовики задержали причастного к попытке теракта на Крымском мосту

В Пятигорске правоохранители нашли одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 года мужчину. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

По данным агентства, он должен был стать водителем начиненного взрывчаткой для подрыва моста микроавтобуса.

По информации ФСБ России, также, как и другие задержанные по делу фигуранты, он не знал о происходящем и мог стать смертником.

Ранее сообщалось, что на Кубани в станице Старонижестеблиевской задержали граждан, занимавшихся перевозкой автомобиля для подрыва Крымского моста.

18 августа ФСБ сообщила о пресечении новой попытки организации теракта на Крымском мосту. Сотрудники ведомства нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом.