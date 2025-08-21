РЖД: 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области
В связи с падением БПЛА в Воронежской области 19 поездов задерживаются.
Об этом пишет пресс-служба РЖД.
Максимальное время задержки поездов по состоянию на 6:35 мск составляет около четырёх часов, отметили в публикации.
Для восстановительных работ в РЖД в Воронежской области создан оперштаб.
Ранее сообщалось, что силы ПВО армии России уничтожили более пяти украинских беспилотников в одном южном районе Воронежской области.
Из-за падения БПЛА в Воронежской области был повреждён объект энергетики, без света остаются несколько сёл.