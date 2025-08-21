В Хабаровске бродячие собаки оторвали бампер автомобиля

Бродячие собаки начали портить автомобили в центре Хабаровска. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя видеозапись работы "уличных механиков".

© Газета.Ru

Инцидент произошел на улице Комсомольской. Теперь там собаки не просто пугают людей, но и портят их имущество. "Добрались и до машин: отрывают бамперы, рвут подкрылки и выдирают фары", - отмечается в сообщении. Жители обращались в службу отлова бродячих животных, однако проблема так и осталась нерешенной. В середине июля девочка пострадала от нападения домашней собаки в Нижегородской области.

Ребенок столкнулся с агрессивной собакой во время прогулки, женщина, которая выгуливала животное, никак не отреагировала на произошедшее и спешно покинула место происшествия. Скорую помощь для пострадавшей вызвали прохожие. Девочку госпитализировали в нижегородскую больницу, где провели ей срочную операцию.