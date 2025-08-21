В Приморье водители ночуют в очередях из кризиса с топливом

Из-за топливного кризиса в Приморском крае водители автотранспорта вынуждены ночевать в километровых пробках. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Многие заправки в последние дни прекратили работу, так как им нечего продавать. Руководство компании "ННК-Приморнефтепродукт" заявило, что топливо заканчивается раньше, чем его успевают доставить. Водители приезжают на АЗС после полуночи и стоят в очереди по пять часов. 20 августа жители Приморья заявили, что впервые с начала века столкнулись с серьезными проблемами с бензином в регионе.

В правительстве края объяснили дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю. Власти утверждают, что все нефтебазы региона имеют запас топлива от четырех до семи дней. Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить. Из-за увеличения трафика и ремонта на одном из участков дороги время доставки горючего выросло до трех-шести часов.