Выявлены не все участники хищения при возведении фортификаций в Курской области

Следователи работают над выявлением других соучастников хищения средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

"По уголовному делу установлены не все соучастники этого преступления, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности", - отмечается в материалах.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе средств, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений.

По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к делу стало известно после допросов экс-руководства АО "Корпорация развития Курской области". Свою вину они отрицают. По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему "откаты" в размере до 15% от суммы договора.