В Москве задержали членов ОПГ

В Москве задержали членов организованной преступной группы, которые брали деньги за юридические услуги и не выполняли их. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Отмечается, что по делу проходят пять человек, в том числе адвокат. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

«Установлено, что в период с 2020 по 2024 год организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали ОПГ для совершения тяжких преступлений. Соучастники под видом оказания платных юридических услуг заключили договоры с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах различных инстанций. Однако фигуранты не намеревались исполнять взятые на себя обязательства», — говорится в тексте.

Преступный доход ОПГ составил более 19 миллионов рублей.