Мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак в Краснодаре

В Краснодаре две бойцовые собаки напали на мужчину, он попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел 20 августа, когда мужчина шел по Чепигинской улице. Две собаки бойцовской породы сбежали из частного дома и набросились на прохожего. Очевидцы с помощью камней и швабры отбили пострадавшего. На фото с места происшествия видно, как он лежит на земле в крови, а рядом стоят медики.

Мужчина с множественными травмами был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Ему провели операцию, врачи борются за сохранение пальцев рук и лечат повреждения ног. Ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство.

Собак, напавших на мужчину, забрала хозяйка. Сообщается, что животные и ранее нападали на людей.