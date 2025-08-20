Трое туристов несколько часов насиловали 19-летнюю девушку в отеле Европы

Троих туристов обвинили в изнасиловании 19-летней девушки в номере отеля в Европе. Об этом стало известно Bild.

Инцидент произошел еще в 2022 году, однако подробности стали известны во время суда в Германии, 18 августа. По данным расследования, 29-летний мужчина по имени Михрак и 32-летний Мохамед несколько часов насиловали потерпевшую, с которой познакомились в одном из клубов Дюссельдорфа. Мужчины предварительно накачали жертву наркотиками и отвезли в ближайший отель.

Позже один из путешественников связался с другом, 28-летним Зафером, и пригласил в гостиницу. Затем двое туристов снова подвергли потерпевшую сексуальному насилию на глазах у третьего мужчины, снимавшего их на видео.

Трое злоумышленников покинули отель в 5:30 утра. При этом девушка пребывала в невменяемом состоянии, из-за чего мужчин обвинили в покушении на убийство.

«Они оставили жертву одну в гостиничном номере, заведомо допуская, что она может захлебнуться собственной рвотой», — сообщили в обвинительном заключении.

