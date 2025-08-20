Двух россиян обезглавили в российском регионе

В Нижнем Новгороде мужчина убил и обезглавил двух человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

В ведомстве заметили, что в августе 2025 года обвиняемый в ходе ссоры с ранее знакомыми мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего «отчленил головы».

После этого мужчина, чтобы скрыть преступление, вынес из квартиры части тел, спрятал останки в гаражном массиве и скрылся.

Москвич зарезал соседей из-за шума

Задержанным оказался 41-летний калининградец, уточнили в пресс-службе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Ранее сообщалось, что полиция задержала жителя Кузбасса, который во время ссоры зарезал сестру и соседку и ранил третью женщину.