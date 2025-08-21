В Белгородской области из-за атаки БПЛА ранены четверо мирных жителей

Четыре мирных жителя Белгородской области ранены в результате атак беспилотников ВСУ.

Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Город Новый Оскол атакован вражеским беспилотником. Ранены трое. У мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, у двух женщин — минно-взрывные травмы и баротравмы», — говорится в заявлении.

Ещё одна женщина ранена в результате атаки беспилотника в Грайвороне.

Ранее стало известно, что украинские военные ударили FPV-дронами по лесовозу в Брянской области, в результате чего погиб мирный житель.

В посёлке Учительском Рыльского района Курской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены дома, школа и детский сад.