Секс-коуч Алекс Лесли был объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов). Об этом сообщает ТАСС.

© Соцсети

Поводом стало уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. При этом, в базе МВД не указано, по какой статье ведется розыск.

В Тверском суде также добавили, что следователи требуют заочно арестовать Лесли. Ранее Следственный комитет уже возбудил в отношении коуча дело из-за подозрений в склонению к изнасилованию — согласно версии следователей, Лесли под видом пикап-тренинга склонял учеников совершать с девушками действия сексуального характера на улицах.

«В суд поступило ходатайство СК РФ об избрании Кириллову, обвиняемому по ч. 1 ст. 132 УК РФ (мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам), меры пресечения в виде заочного ареста», — сообщили в суде.

Напомним, что ранее в Москве разгорелся скандал после нескольких случаев домогательств прямо на улицах — позже выяснилось, что все они были совершены учениками Алекса Лесли. Некоторые из них были арестованы.