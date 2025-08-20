У бывшего замглавы Минобороны Иванова захотели забрать имущество

Прокуратура просит конфисковать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

© Global look

По данным агентства, соответствующий иск поступил в Пресненский суд Москвы 20 августа, он зарегистрирован и находится у судьи. В тексте требования прокуратура просит изъять у Иванова объекты недвижимости и активы, приобретенные на неподтвержденные доходы.

«Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», — говорится в тексте.

Сторона защиты заявила, что пока не видела данные исковые требования.

Напомним, что Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.