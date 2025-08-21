Завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО

Российские правоохранительные органы завершили расследование первых уголовных дел о махинациях с ранениями ради выплат в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБр). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").

По версии следствия, ради получения выплат в 3 млн рублей солдаты и офицеры бригады даже стреляли друг в друга. Всего с начала СВО более 30 военнослужащих бригады незаконно получили из бюджета за ранения и травмы свыше 200 млн рублей. Кроме того, ранения служили основанием для подачи представлений о награждении пострадавших, как правило, орденами Мужества и медалями "За отвагу".

Главное военное следственное управление СКР закончило расследование в отношении основных фигурантов дела полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова, известного под позывным "Палач".

Они признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В настоящее время Городилов и Фролов знакомятся с материалами уголовных дел, насчитывающих около сотни томов. Затем начнется их рассмотрение в Луганском гарнизонном военном суде. Городилову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Фролова, кроме мошенничества, обвиняют во взятке, незаконном оборот оружия и боеприпасов и взрывных устройств.

В частности, в ходе следствия выяснилось, что Фролов получил ранения не в боевой обстановке - в него по его же просьбе стреляли сослуживцы, которые специально целились так, чтобы не задеть жизненно важные органы.

