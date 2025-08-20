На парковке в Москве сгорели два автомобиля

Два автомобиля сгорели на парковке на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте у дома №34. По предварительным данным, первым загорелся автомобиль марки Ford Fiesta, а затем огонь перекинулся на стоящий рядом Porsche.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

«Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.

Причина возгорания неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.