Москвич зарезал соседей из-за шума

Житель Москвы убил соседей ножом из-за слишком громкой музыки. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на прокуратуру столицы.

Согласно информации издания, перед совершением преступления мужчина употреблял алкоголь у себя дома. Когда его соседи начали громко слушать музыку, он пошел к ним домой с двумя кухонными ножами. При этом сам мужчина позже заявил, что взял их с собой «предполагая возникновение конфликтной ситуации».

В результате между соседями начался конфликт, который перерос в поножовщину. При этом злоумышленник ударил ножом не только соседа, который открыл дверь, но и его гостя. Один из пострадавших в итоге скончался в больнице — другой был госпитализирован.

Нападавший задержан. Сейчас он дает признательные показания.

