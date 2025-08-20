В городе Белгородской области произошел пожар

В городе Новый Оскол Белгородской области произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Telegram-канал Baza

По данным канала, в небе над городом образовались столбы дыма. Причины и обстоятельства пожара не сообщаются, равно как точное место возгорания.

19 августа украинский БПЛА атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка, расположенном в Белгородской области. В результате у здания оказались повреждены купол, фасад, остекление и паперть. Более того, находившаяся на территории храма женщина получила рваные и осколочные ранения лица. Ей потребовалась госпитализация.

В тот же день другой беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственную технику в селе Мокрая Орловка. Из-за действий украинских войск пострадал мужчина — у него диагностировали баротравму и множественные осколочные ранения. Врачи оценили его состояние как тяжелое.