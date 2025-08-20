Бизнесмен изнасиловал спящую школьницу в самолете

44-летний женатый бизнесмен из Индии признан виновным в чудовищном сексуальном насилии над 15-летней девочкой прямо на борту самолета. Инцидент произошел во время девятичасового перелета в швейцарский Цюрих. После короткого разговора девочка уснула, и сидевший рядом мужчина совершил нападение, сообщает газета Daily Mail.

© Московский Комсомолец

Согласно материалам дела, жертва, находясь в состоянии сна, а затем впав в шок, не могла физически сопротивляться или позвать на помощь. Она терпела насилие, пока преступник не остановился сам. Злоумышленника арестовали сразу после приземления.

В районном суде Бюлаха, где рассматривалось дело, он полностью признал свою вину, подтвердив, что знал о юном возрасте жертвы и не получал от нее согласия. Это дело стало одним из первых, рассмотренных по новому закону «нет значит нет». Эта поправка признает изнасилованием любой акт без явного согласия, а шоковое состояние жертвы теперь является достаточным доказательством его отсутствия.

Несмотря на тяжесть преступления, бизнесмен получил всего 1,5 года лишения свободы условно. Отбывать этот срок ему не придется, так как он был зачтен временем, проведенным под стражей до суда. Сам судья назвал вынесенный приговор «чрезвычайно мягким» и «едва ли целесообразным». Сразу после суда мужчину освободили и передали миграционной службе для депортации с пожизненным запретом на работу с детьми и пятилетним запретом на въезд в страну.