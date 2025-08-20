В Дербенте локализовали пожар на коньячном комбинате

МЧС России по Дагестану сообщило о пожаре на коньячном комбинате в Дербенте. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации ведомства, возгорание началось на крыше одного из зданий комбината. На данный момент пожар был локализован, информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. Причины начала пожара неизвестны — их определят дознаватели МЧС.

«По состоянию на 15:22 пожар локализован, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

