Молдаванин вез бомбу в Одессу и не довез

У гражданина Молдавии, ехавшего на автобусе Кишинев — Одесса, нашли в багаже взрывчатку. Об этом сообщила министр внутренних дел Молдавии Даниелла Мисаил-Никитин, передает издание NewsMaker в Telegram.

«На границе обнаружили самодельный объект, содержащий взрывчатое вещество. Объект обнаружили в багаже гражданина Молдовы, который ехал на Украину», — рассказала глава МВД республики.

По словам Мисаил-Никитин, подозреваемый молдаванин был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию.