Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*

Петровский суд Москвы заочно арестовал ведущую телеканала «Дождь»* Юлию Таратуту** за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

«Суд... избрал Таратуте... меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции», — цитирует представителя суда ТАСС.

В конце апреля МВД России объявило журналистку Таратуту в розыск.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 16.12.2022.