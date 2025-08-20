В Иваново женщина швырнула об асфальт двухлетнюю дочь и попала под проверку

В Иваново полиция заинтересовалась местной жительницей после ее грубого обращения с дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию поступило обращение, что на площади Революции неизвестная бросила на асфальт девочку, предположительно, свою дочь. Свидетелем инцидента стал сотрудник ППС Ивановского отдела, который в тот день был освобожден от службы в связи с выходным, но не прошел мимо. Патрульный оставил свои планы и задержал женщину 1999 года рождения до приезда коллег.

Женщину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ее двухлетнюю дочь госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии отсутствует.