Россиянин поджег дом бывшей супруги, чтобы он не достался ей после развода

В Тольятти мужчина поджег дом бывшей супруги, который достался ей после раздела имущества в ходе развода. Об этом сообщает «МВД Медиа».

© ГУ МВД России по Самарской области

По словам потерпевшей, женщины 1985 года рождения, ночью она почувствовала запах гари, проснулась, выбежала во двор и вызвала экстренные службы. После того как пожарные ликвидировали возгорание, место ЧП осмотрели следователи и пришли к выводу, что это поджог. Горожанка сразу заподозрила в случившемся экс-супруга, с которым у нее были конфликты из-за раздела имущества.

Полицейские задержали мужчину 1974 года рождения. Во время допроса он признался в поджоге и объяснил свои действия тем, что был возмущен решением суда об определении дома в собственность бывшей жены.

Потерпевшая оценила сумму ущерба в 1 млн рублей.

Возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. В полиции уточнили, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности.