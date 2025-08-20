В российском городе мигранты на машине преследовали школьницу

В Уссурийске в Приморском крае двое мигрантов на машине преследовали школьницу. Приезжие кричали из авто, пытаясь познакомиться с девочкой, которая шла из парка домой. Об этом стало известно Telegram-каналу «Многонационал».

По данным российского издания, двое уроженцев Узбекистана заметили ребенка в городе. Они начали всячески зазывать несовершеннолетнюю к себе в машину. Когда учащаяся отказалась с ними разговаривать, они двинулись за ней следом.

Один из приезжих вышел из авто и хотел догнать школьницу. Девочку спасла прохожая. Она проводила ее до дома.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мигрант ударил по лицу школьницу за отказ познакомиться.

Когда иностранцу пригрозили проверкой от миграционной службы, он извинился перед девушкой.

Еще раньше жительница Пензы отбила дочь у приезжего, который пытался ее изнасиловать.