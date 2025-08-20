Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

Задержание первого подозреваемого в пособничестве мошенникам, которые обманули россиянку в соцсети МАХ, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОН подбегают к мужчине на улице и кладут его на землю, после чего под руки уводят, далее он на камеру признается в своем участии в схеме хищения денег с конца июня. От каждой из операций мужчина оставлял себе процент. Задержанный также назвал данные сообщников.

О задержании стало известно ранее 20 августа. Известно, что фигурант — житель Шахт Ростовской области. Он стал пособником зарубежных мошенников в первом дистанционном хищении средств с помощью МАХ. Потерпевшая — 34-летняя жительница Курска — потеряла 444 тысяч рублей.