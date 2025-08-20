На Украине насмерть забили в СИЗО человека, обсуждавшего мирные переговоры

Житель Украины погиб после избиений в СИЗО, где оказался за то, что в разговорах с друзьями говорил о необходимости для Киева начать мирные переговоры. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко, выступая по ВКС на презентации в ТАСС декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

© U.Ozel.Images/iStock.com

"Мы собрали список украинцев - политических заключенных и репрессированных, которые приходили на нашу почту <...>, - сказала она. - Мы проверили все своими руками. В нем в основном непубличные люди, от историй которых стынет кровь. Одно из самых страшных писем - от матери, сын которой попал в СИЗО. Просто в разговорах с друзьями говорил о том, что Украине нужны переговоры. В СИЗО он заболел воспалением легких и после избиений умер. Также в этом списке священники, которые не изменили вере, журналисты, которые не изменили совести, и все те, кто, как и я, выступал за мир".

Панченко добавила, что сегодня на Украине люди оказались в заложниках, "когда мужчины не могут выйти из дома, чтобы их не схватили военкомы, когда за слово на русском языке можно получить по голове или попасть в подвал".

Панченко - экс-сотрудница закрытого телеканала Newsone, относящегося к главе движения "Другая Украина", экс-лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Журналистка уехала с Украины в 2022 году. Служба безопасности Украины в 2023 году заочно предъявила журналистке обвинения в госизмене и "оправдании действий РФ" в СМИ. Как утверждало ведомство, Панченко в августе 2022 года уехала в Донецк, где "продолжила распространять враждебную пропаганду посредством манипулятивных сюжетов". Позже Владимир Зеленский ввел против Панченко санкции на 10 лет.