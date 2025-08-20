Мужчину насмерть сбил пассажирский поезд Анапа - Москва

В Краснодарском крае произошел смертельный случай с участием железнодорожного состава. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по ЮФО.

ЧП случилось на разъезде "Витаминный" 1608-го километра. Информация поступила в дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Как выяснилось, пассажирский поезд сообщением Анапа - Москва сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировавшего на звуковые сигналы, которые подавал машинист.

В результате мужчина 2000 года рождения погиб на месте от полученных травм. Сейчас транспортные полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.