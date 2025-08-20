Россиянин изрезал ножом трех женщин

В Кузбассе мужчину обвинили в расправе над двумя женщинами и покушении на третью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 августа мужчина в доме своей соседки на улице Воронежской в Кемерово поссорился с сестрой. Он ударил ее ножом в грудь, а затем напал на соседку и знакомую. Сестру и соседку врачам спасти не удалось, третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. Он арестован.

