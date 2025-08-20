В Курганской области при пожаре погибли три человека

Три человека, в том числе малолетний ребенок, погибли в результате пожара в частном доме в селе Чаши Курганской области. По предварительным данным, огонь разошелся от тлевшего из-за шалости детей дивана, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех человек - двоих взрослых и полуторагодовалого ребенка. Еще четверо детей находились в тот момент в гостях у бабушки. По данному факту следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение детей с огнем, которые накануне подожгли диван, балуясь со спичками. Взрослые пролили водой, однако ночью от тлевшей мебели все же произошло возгорание.