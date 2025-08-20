Житель Москвы зарезал соседа ножом из-за громкой музыки в квартире

Москвичу, распивавшему дома спиртное, не понравилась громко звучавшая музыка из квартиры соседей, поэтому он пошел на разборки. В результате конфликта мужчина зарезал ножом соседа. Об этом в среду, 20 августа, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На пороге квартиры у соседей начался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удары ножами мужчинам, открывшим ему дверь. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где один из них скончался от причиненных ему телесных повреждений, — рассказала Нефедова.

Мужчину задержали правоохранители. Дело мужчины будет расследовать территориальный орган Следственного комитета. Прокуратура поставила на контроль привлечение фигуранта к уголовной ответственности.

Ранее суд в Подмосковье вынес приговор мужчине, который убил своего соседа. Потерпевшему не понравилась громко игравшая музыка в квартире фигуранта, поэтому он поднялся к нему на этаж и попросил соблюдать тишину. Это замечание не понравилось находившемуся в тот момент в пьяном состоянии мужчине, и он нанес соседу удары ножом, от которых тот скончался. Злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.