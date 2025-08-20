Российские наркополицейские попались на взятке от драгдилера

В Геленджике арестованы трое сотрудников наркоконтроля, подозреваемых в получении крупной взятки от наркоторговца. За решеткой оказались заместитель начальника отдела и двое оперативников, пишет Kum Mash.

По данным следствия, в январе 2025 года подозреваемые установили контакт с наркодилером, находившимся в оперативной разработке. Изначально планировалось задержание продавца с крупной партией наркотиков по пути из Краснодара в Геленджик. Однако вместо этого трое сотрудников потребовали от дилера 5 миллионов рублей за «невмешательство».

Торговец наркотиками не смог собрать требуемую сумму, и стороны договорились о взятке в размере 2 миллионов рублей и передаче полицейским машины Audi Q5. «Сделка» состоялась в Краснодаре. Впоследствии автомобиль был продан через посредников.

В настоящее время заместитель начальника Гайдукевич и оперативник Горский находятся в СИЗО, а второй оперативник, Набиев, помещен под домашний арест.