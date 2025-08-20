Суд рассмотрит две кассационные жалобы по делу о банкротстве Дубровского

Кассационная инстанция Арбитражного суда Уральского округа назначила на 10 сентября рассмотрение кассационной жалобы, которая была подана финансовым управляющим бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по делу о его банкротстве, а также жалобу ПАО "Совкомбанк" по тому же делу. Об этом говорится в картотеке суда.

"Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 14:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 10 сентября", - говорится в картотеке по поводу каждой из жалоб.

Отмечается, что кассационная жалоба публичного акционерного общества "Совкомбанк" была подана на определение Арбитражного суда Челябинской области от 12 мая и на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июля о прекращении производства по делу. Суть кассационной жалобы финансового управляющего не уточняется.

В судебном заседании, состоявшемся 22 апреля, была объявлена резолютивная часть определения - производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Дубровского прекратить. 19 марта заявление о погашении долга бывшего губернатора, поданное Денисом Кашигиным, было удовлетворено. Кашигин должен был выплатить объединению "Монтажник" 7 084 550 рублей 66 копеек, Мухину Кириллу Александровичу - 1 012 659 рублей 46 копеек, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области - 702 616 рублей 64 копейки.

Банкротство Дубровского

19 июля 2023 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого запустили процедуру реструктуризации долгов. 20 июля 2023 года в арбитражном суде сообщили, что в третью очередь реестра требований кредиторов должника было включено требование производственного объединения "Монтажник".

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября того же года избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку. 20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора "Монтажника" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.