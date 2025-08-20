El Periódico: пожары в Испании навредили сельскому хозяйству минимум на €600 млн
Сильные пожары в Испании нанесли сельскому хозяйству ущерб, который уже оценивается примерно в €600 млн. Об этом сообщила газета El Periódico со ссылкой на данные испанской ассоциации сельхозпроизводителей COAG, которая предупреждает, что предварительные оценки могут оказаться заниженными.
"Первоначальная оценка, пока еще очень преждевременная, может составить около 600 млн евро, хотя, безусловно, эти цифры будут больше", - приводит издание слова представителя организации Хавьера Фатаса.
По данным аграриев, наибольшие потери понесли пчеловоды - огонь уничтожил не менее 10 тыс. ульев, которые будет очень сложно восстановить в ближайшие годы. Не менее тяжелые последствия ждут животноводство.
"Исчезли тысячи гектаров пастбищ, а это означает, что в ближайшие месяцы скот будет нуждаться в дополнительных кормах, пока земля не восстановится", - сказал Фатас.
Ситуация с природными пожарами в Испании особенно обострилась на прошлой неделе, когда было зафиксировано сразу несколько крупных возгораний. Всего с начала августа более 115 тыс. га земли было выжжено в результате череды пожаров в разных регионах королевства.