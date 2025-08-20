Пожары в Испании навредили сельскому хозяйству минимум на €600 млн

Сильные пожары в Испании нанесли сельскому хозяйству ущерб, который уже оценивается примерно в €600 млн. Об этом сообщила газета El Periódico со ссылкой на данные испанской ассоциации сельхозпроизводителей COAG, которая предупреждает, что предварительные оценки могут оказаться заниженными.

© BRAIS LORENZO/EPA/TACC

"Первоначальная оценка, пока еще очень преждевременная, может составить около 600 млн евро, хотя, безусловно, эти цифры будут больше", - приводит издание слова представителя организации Хавьера Фатаса.

По данным аграриев, наибольшие потери понесли пчеловоды - огонь уничтожил не менее 10 тыс. ульев, которые будет очень сложно восстановить в ближайшие годы. Не менее тяжелые последствия ждут животноводство.

"Исчезли тысячи гектаров пастбищ, а это означает, что в ближайшие месяцы скот будет нуждаться в дополнительных кормах, пока земля не восстановится", - сказал Фатас.

Ситуация с природными пожарами в Испании особенно обострилась на прошлой неделе, когда было зафиксировано сразу несколько крупных возгораний. Всего с начала августа более 115 тыс. га земли было выжжено в результате череды пожаров в разных регионах королевства.