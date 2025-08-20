На дороге обнаружили шесть отрубленных мужских голов

Мексиканские власти расследуют факт обнаружения шести отрубленных человеческих голов между центральными штатами Пуэбла и Тласкала, сообщает прокуратура Тласкалы.

Водители были в ужасе после того, как обнаружили шесть отрубленных голов на дороге, соединяющей два мексиканских штата.

Сообщается, что найденные головы принадлежали мужчинам, при этом прокуратура мексиканского штата не предоставила дополнительных подробностей по этому делу, отмечает канал CNN, запросившийдополнительную информацию и ожидающий пока ответа.

Власти пока не предоставили информацию о мотивах убийств или о том, с какими преступными группировками они могут быть связаны. Но местные СМИ сообщили, что печальное открытие было сделано во вторник. На месте происшествия было оставлено одеяло, в котором содержалось предупреждающее послание для конкурирующих банд, предположительно подписанное группировкой под названием “Ла Барредора”. Это название принадлежит относительно неизвестной преступной группировке, которая действует в штате Герреро на западе Мексики, впрочем, остается неясным, стояла ли эта группа за нападением, сообщает Би-би-си.

Ряд районов Мексики продолжают страдать от экстремистского насилия со стороны картелей: 10 августа в Синалоа был самый жестокий день в 2025 году, когда было зарегистрировано 17 убийств. О вспышке насилия в регионе сообщалось после поимки 25 июля 2024 года Исмаэля “Эль Майо” Замбады, который, по словам местных властей, был лидером картеля Синалоа. После его ареста число убийств в этом районе увеличилось более чем на 400%, сообщает CNN. Конфликт обострился из-за соперничающих группировок внутри картеля – вследствие чего местные жители оказались под перекрестным огнем и вынуждены закрывать предприятия.

Ужасные убийства, совершаемые преступными группами, не редкость в Мексике, напоминает CNN.

Ранее в этом году власти штата Синалоа обнаружили 20 мужских тел с огнестрельными ранениями, в том числе пять обезглавленных, на мосту через федеральную трассу.

Пуэбла и Тласкала - центральные штаты, расположенные чуть более чем в 100 километрах (62 милях) от Мехико. Показательно, что, если веритьофициальным данным, ни один из них этих двух регионов не входит в число штатов с самым высоким уровнем насилия в Мексике.

На долю Пуэблы приходится 3,4% из 14 769 умышленных убийств, зарегистрированных по всей стране с января по июль, а на долю Тласкалы - 0,5%.

Более того, подчеркивает CNN, и Пуэбла, и Тласкала, как правило, считаются более безопасными туристическими направлениями по сравнению с другими мексиканскими штатами, и Государственный департамент США объявил для обоих из них рекомендацию о поездках 2-го уровня, что является вторым по величине предупреждением.

Однако власти признают, что из-за своего географического положения эти мексиканские регионысталкиваются с такими проблемами, как передвижение преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и хищением топлива.

В 2022 году власти Пуэблы обнаружили грузовик, перевозивший 116 мигрантов различных национальностей.