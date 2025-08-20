AFP: число жертв наводнения в Пакистане достигло 400

Число погибших в результате наводнения и оползней в Пакистане, вызванных муссонными ливнями, возросло до 400. Ранее сообщалось о 358 жертвах.

© NAVEED ALI/EPA/TACC

По информации Agence France-Presse, за последние сутки погибли 20 жителей юго-западной провинции Синд, включая 8 в столице региона Карачи. Большинство районов мегаполиса, население которого достигает около 15 млн человек, залиты водой, парализована работа промышленных предприятий, морского порта и общественного транспорта. Наводнение вызвало обрушение жилых домов и длительные перебои в подаче электроэнергии. Из-за стихийного бедствия власти Карачи объявили среду нерабочим днем.

Наибольшее число жертв наводнений зарегистрировано в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва - свыше 360. Пострадали сотни людей. Наводнение полностью уничтожило 349 жилых домов, еще примерно 450 повреждены. Во многих районах разрушена транспортная инфраструктура, возникли перебои с мобильной связью. Власти создали 456 временных лагерей для эвакуированных из зоны бедствия. В Хайбер-Пахтунхве действует режим чрезвычайного положения, в спасательных операциях задействованы 6 тыс. военнослужащих и добровольцев.

Премьер-министр Шахбаз Шариф ранее передал свою месячную зарплату в фонд помощи пострадавшим жителям. Его примеру последовали все министры правительства.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным бедствиям. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до середины сентября.