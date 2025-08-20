Осуждённый экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина

Экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил России разжалованный генерал Вадим Шамарин, осуждённый по делу о взятке, дал показания в рамках второго уголовного дела генерал-майора Александра Оглоблина.

Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и адвоката экс-генерала Владимира Шелупахина.

«В рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина был допрошен в качестве свидетеля осуждённый Шамарин», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что суд конфисковал имущество Шамарина почти на 36 млн рублей и лишил его звания.