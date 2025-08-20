Российские дети жестоко расправились с жившей у школы собакой

В Краснодаре дети жестоко расправились с собакой, жившей у школы неподалеку от жилищного комплекса «Отражение». Об этом местные жители рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным российского издания, горожанка около трех лет назад забрала с улицы бездомного щенка по кличке Уголек. Он подрос и стал жить рядом со школой. С псом любили играть учащиеся разных возрастов.

В середине июня собака сорвалась с поводка и пропала. К поискам Уголька подключились волонтеры и сама хозяйка. Спустя некоторое время дети перелезли через забор ближайшей стройки и нашли там растерзанного пса. У животного были множественные раны, на жаре его тело стало разлагаться.

Судя по камерам видеонаблюдения, в последний собаку видели рядом с группой школьников. Они провели животное на стройку, а спустя 10 минут вернулись без него.

Жители Краснодара уверены, что школьники расправились с собакой, а после сымитировали ее самоповешение.

В полиции отказались привлекать виновных к ответственности из-за их возраста.

