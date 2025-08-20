В Польше упал и взорвался неопознанный объект

В Мазовецком воеводстве Польши упал и взорвался неопознанный объект, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.

© Christian Ender/dpa/TACC

По словам источника, инцидент произошел ночью на кукурузном поле в окрестностях села Осины, входящего в Луковский район. После взрыва были обнаружены обугленные обломки металла и пластика.

В полиции заявили, что никто не пострадал, однако в нескольких близлежащих домах взрывной волной выбило стекла.

Раскрыта природа таинственных «НЛО» над США

Эксперты изучают обломки и осматривают территорию вокруг места происшествия. Полицейский выразил уверенность, что упавший объект имеет искусственное, а не природное происхождение.