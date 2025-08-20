СКР: следствие по делу бывшего замминистра Попова завершено

СК завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова о многомиллионных хищениях. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, пишут РИА Новости.

По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и бывший директор Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов (последние двое уже получили сроки) организовал хищение бюджетных средств. Они внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке.

Кроме того, считает следствие, экс-замминистра обороны в 2014-2024 годах получил взятку на общую сумму свыше 45 млн рублей от гендиректора компании «Бамстройпуть» за покровительство.

Еще один эпизод связан с незаконным трудоустройством сотрудников в парк «Патриот», которые на самом деле не работали.

Также дома у Попова нашли незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Экс-замминистра обороны находится под стражей, его имущество на общую сумму свыше 100 млн рублей арестовано.