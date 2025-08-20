«Перезвоните срочно»: раскрыта новая схема мошенничества через звонки

В МВД России сообщили о новой тактике мошенников. Злоумышленники создают тревожные ситуации, заставляя граждан звонить по указанным номерам, чтобы обойти системы банковской безопасности, передает kp.ru.

Для этого они рассылают поддельные уведомления через мессенджеры, электронную почту или обычные письма о взломе аккаунтов, необходимости переоформления банковских документов или проблемах с оплатой. Ключевая фраза в таких сообщениях — «Перезвоните срочно по номеру...».

Как отмечается, схема опасна, так как человек сам инициирует контакт, и звонок не распознается антифрод-фильтрами. Испуганный гражданин больше доверяет тому, кто обещает решить проблему. В Роскомнадзоре объяснили, что мошенники стремятся получить доступ к данным на «Госуслугах» для кражи личных данных, недвижимости и кредитной истории.

МВД рекомендует удалять SMS от неизвестных номеров, не обращаться за помощью третьих лиц при подаче заявлений на «Госуслугах» и защищать свои данные. В случае утечки информации необходимо оперативно сменить пароли, заморозить банковские карты и счета, а также связаться с банком.

Ранее сообщалось, что российские водители все чаще сталкиваются с поддельными штрафами. Мошенники используют рассылки, имитирующие уведомления ГИБДД, чтобы заставить людей ввести данные банковских карт или скачать вредоносное ПО.